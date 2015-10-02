مقتل القيادى بداعش "فلاح الكردى" بالحويجة شمالى العراق

أكد المجلس الأمنى لإقليم كردستان العراق الليلة مقتل القيادى فى تنظيم "داعش" الإرهابى فلاح الكردى قرب قضاء الحويجة الذى يسيطر عليه التنظيم بمحافظة كركوك شمالى العراق.

وذكر بيان للمجلس مساء الخميس، أن الإرهابى اراس سعيد فرج مجيد البرزنجى المكنى "فلاح الكردي" قتل قرب الحويجة، فى عملية استخباراتية للمديرية العامة لمكافحة الارهاب التابعة لمجلس أمن كردستان، وبمساندة من طيران التحالف الدولى.

وأشار إلى أن الإرهابى فلاح الكردى كان قد أشرف على ثلاث عمليات إرهابية فى محافظة أربيل والعديد من العمليات الإرهابية فى مدينة كركوك.

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