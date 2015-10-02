رفض طعن "العليا للانتخابات" على قبول قائمة الجبهة المصرية بالقاهرة

قررت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، رفض الطعن المقام من اللجنة العليا للانتخابات، الذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلزام اللجنة بقبول أوراق قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال عن دائرة القاهرة، وأمرت بقبول القائمة وخوضها للانتخابات.

واختصم الطعن الذى حمل رقم ١٠٧٧٠٨ لسنة ٦١ ق ع، كلا من الممثل القانونى لقائمة تحالف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال .

يذكر أن الحكم الصادر نهائى ولا يجوز الطعن عليه.