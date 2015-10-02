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إحالة الطعن على حكم رفض استبعاد سما المصرى لدائرة الموضوع بجلسة الغد

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إحالة الطعن على حكم رفض استبعاد سما المصرى لدائرة الموضوع بجلسة الغد إحالة الطعن على حكم رفض استبعاد سما المصرى لدائرة الموضوع بجلسة الغد
قررت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من الدكتور سمير صبرى المحامى، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض استبعاد سما المصرى المرشحة عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، من الانتخابات، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء مجددا باستبعاد أوراقها لافتقادها شرط حسن السيرة والسمعة، لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة غدا السبت 3 أكتوبر.

واختصم الطعن، الذى حمل رقم ١٠٥٥١٩ لسنة ٦١ ق ع، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، حيث ذكر أنه من أبناء دائرة الجمالية ومنشأة ناصر ومقيم بهذه الدائرة أكثر من 50 عاما إلا أنه فوجئ بقبول أوراق ترشحها لانتخابات مجلس النواب فى عن دائرتى الجمالية ومنشأة ناصر وأنها حصلت على رمز (السكينة) من محكمة جنوب القاهرة، على الرغم من افتقادها لشرط حسن السمعة.

- نظر الطعن المقدم من أحمد عز على قرار استبعاده من انتخابات البرلمان غدًا

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مصر 365

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