النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لمسجل خطر توفى فى إطلاق نار مع الأمن

استعجلت نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد خالد أبو العلا تقرير الطب الشرعى الخاص "عبده.ع"الشهير بالعميد والمسجل خطر سرقات ومتهم فى عدة قضايا شغب و بلطجة، وذلك بعدما أن لقى مصرعه فى تبادل إطلاق نيران مع قوات الشرطة التى توجهت لضبطه بالمنطقة الجبلية بجزيرة أبو سويلم التابعة لمركز العياط.

وكانت معلومات وردت لأجهزة الأمن بقيادة اللواء مجدى عبد العال، مدير مباحث الجيزة، باختباء أحد العناصر الجنائية ويدعى عبده وشهرته "العميد" أحد العناصر الجنائية المطلوب ضبطه وإحضاره فى عدة قضايا عنف بمنطقة جبلية بالعياط، تحركت قوة أمنية بإشراف المقدم تامر صالح، رئيس مباحث قسم العياط، استهدفت موقع اختباء المتهم، وبمجرد اقتراب القوات قام بإطلاق نار، فردت القوات عليه بإطلاق النيران ما أدى إلى إصابته وتوفى متأثراً بجراحه داخل مستشفى قصر العينى.