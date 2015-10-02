كشف غموض مقتل صاحب مكتب مقاولات أثناء تواجده أمام منزله بالعبور

كشفت التحقيقات فى واقعة مقتل صاحب مكتب مقاولات أثناء تواجده أمام منزله بالعبور، أن القتيل هو "خالد المنيعى" أحد أكبر أبناء قبيلة السواركة والمطلوب لدى الجماعات التكفيرية بسيناء بعد مقتل والده وشقيقيه لقيامهم بمعاونة الجيش والشرطة ضد العناصر التكفيرية هناك.

كان قسم الشرطة قد تلقى إخطارًا من مستشفى فريد حبيب الكائنة بالحى الخامس، بوصول المدعو "خالد خ س- 36 سنة"، صاحب مكتب مقاولات جثة هامدة إثر إصابته بعدد 7 طلقات نارية بمختلف أنحاء الجسم لها فتحات دخول وخروج وجرح متهتك بالذراعين وكسر مضاعف بالعضد الأيمن وجروح متفرقة بجميع أنحاء الجسم، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

بالانتقال وسؤال زوجته وشقيقه، قررا أن المتوفى كان جالسًا أمام الفيلا محل سكنه وفوجئ بسيارة ملاكى رمادى اللون تتوقف أمامه وترجل منها 4 أشخاص يحملون الأسلحة النارية، وأطلقوا وابلا من الأعيرة صوبه ما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته، إثر خلافات بين عائلة المجنى عليه والجماعات التكفيرية بسيناء -بحسب أقوالهم أمام رجال الشرطة- وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط الجناة والأسحلة المستخدمة.

وتحررعن ذلك المحضر رقم 7084 إدارى قسم العبور لسنة 2015م وتولت النيابة التحقيق.