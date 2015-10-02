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زوج يقتل زوجته بعد أسبوع من زواجهما لمروره بأزمة نفسية بالمحلة

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زوج يقتل زوجته بعد أسبوع من زواجهما لمروره بأزمة نفسية بالمحلة زوج يقتل زوجته بعد أسبوع من زواجهما لمروره بأزمة نفسية بالمحلة
شهدت قرية كفر العبايدة مركز المحلة بمحافظة الغربية، قتل زوج لزوجته بطعنها بسكين بعد مرور أسبوع على زواجهما لمروره بأزمة نفسية، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المحلة العام وضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

تلقى العميد طارق داود، مأمور مركز المحلة، بلاغا من شرطة النجدة بورود إشارة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول "سوزان.ا.ص.ى 17سنة ربة منزل" مصابة بجرح طعنى بالبطن ووفاتها.

وتوصلت تحريات الرائد محمد أنسى رئيس مباحث مركز المحلة، تحت إشراف العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها" مصطفى.ر.ا.ف27 سنة عامل" مقيم كفر العبايدة، كما توصلت التحريات إلى أن المتهم تزوج من المجنى عليها منذ أسبوع ويوم الواقعة قام بطعنها بسكين وأصابها بجرح طعنى بالبطن لمروره بأزمة نفسية.

تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة تحرر المحضر 9037 إدارى مركز المحلة، و تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365