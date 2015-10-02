أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مكافحة المخدرات بالشرقية تضبط مسجلة خطر وعاطل قبل ترويجهما الهيروين

Google+ Print
مكافحة المخدرات بالشرقية تضبط مسجلة خطر وعاطل قبل ترويجهما الهيروين مكافحة المخدرات بالشرقية تضبط مسجلة خطر وعاطل قبل ترويجهما الهيروين
تمكن الرائد أحمد فخرى العزازى بمكافحة مخدرات الزقازيق، من ضبط مسجلة شقى خطر وعاطل قبل قيامهما بترويج كمية من مخدر الهيروين بدائرة قسم ثانى الزقازيق .

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية ، يفيد قيام الرائد أحمد فخرى العزازى الضابط بمكافحة مخدرات الزقازيق، وبرفقته النقيب شادى الحديدى، برئاسة العقيد محمد هلال رئيس المكافحة، بناء على تحريات سرية وإذن النيابة العامة ، من ضبط " هبة ع م م " .وشهرتها "أميرة تشطيفة"34 سنة، ربة منزل..ومقيمة بدائرة قسم ثانى الزقازيق ،والمسجلة شقى خطر فئة أ مخدرات و" عمرو ع م ال " 28 سنة.. عاطل ومقيم بشارع الحمام ثانى الزقازيق.

جاء ذلك أثناء تواجدهما بناحية شارع الحمام دائرة ثانى الزقازيق، بعد إعداد كمين سرى لهما، وضبط بحوزتهما 106 لفافات ورقية صغيرة (تذكرة) بداخلها مادة الهيروين المخدر و 5 أكياس شفاف بداخلها مادة بيج اللون تشبه الهيروين المخدروزنت جميعاً حوالى 200 جرام، ومبلغ مالى، و2 تيلفون محمول، وذلك قبل ترويجهما المواد المخدرة على عملائهما بدائرة القسم، تم التحفظ على المضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365