مكافحة المخدرات بالشرقية تضبط مسجلة خطر وعاطل قبل ترويجهما الهيروين

تمكن الرائد أحمد فخرى العزازى بمكافحة مخدرات الزقازيق، من ضبط مسجلة شقى خطر وعاطل قبل قيامهما بترويج كمية من مخدر الهيروين بدائرة قسم ثانى الزقازيق .

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية ، يفيد قيام الرائد أحمد فخرى العزازى الضابط بمكافحة مخدرات الزقازيق، وبرفقته النقيب شادى الحديدى، برئاسة العقيد محمد هلال رئيس المكافحة، بناء على تحريات سرية وإذن النيابة العامة ، من ضبط " هبة ع م م " .وشهرتها "أميرة تشطيفة"34 سنة، ربة منزل..ومقيمة بدائرة قسم ثانى الزقازيق ،والمسجلة شقى خطر فئة أ مخدرات و" عمرو ع م ال " 28 سنة.. عاطل ومقيم بشارع الحمام ثانى الزقازيق.

جاء ذلك أثناء تواجدهما بناحية شارع الحمام دائرة ثانى الزقازيق، بعد إعداد كمين سرى لهما، وضبط بحوزتهما 106 لفافات ورقية صغيرة (تذكرة) بداخلها مادة الهيروين المخدر و 5 أكياس شفاف بداخلها مادة بيج اللون تشبه الهيروين المخدروزنت جميعاً حوالى 200 جرام، ومبلغ مالى، و2 تيلفون محمول، وذلك قبل ترويجهما المواد المخدرة على عملائهما بدائرة القسم، تم التحفظ على المضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة.