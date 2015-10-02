نتطلع إلى الدور السعودي في تحصين البنيان العربي

رفع رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام أسمى آيات التهنئة والتبريكات للمملكة بمناسبة اليوم الوطني ال 85، مقدرا للمملكة دورها الفاعل في دعم لبنان لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.

وقال : "إنّ المملكة شكلت على الدوام مركز الثقل في عالمنا العربي والإسلامي وها هي اليوم بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز تواصل السير وتحمل مسؤولياتها في رعاية شؤون العرب والمسلمين".

وأضاف : وسط الأزمات الهائلة التي تعصف بمنطقتنا العربية نتطلع جميعًا إلى الدور السعودي في تحصين البنيان العربي ودرء المخاطر وتحقيق الاستقرار والأمن.

وقال : "نحن في لبنان لن ننسى الوقفات التاريخية للمملكة إلى جانبنا في الأوقات الصعبة..

ورفع رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري التهاني إلى القيادة وشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني. وشدد على أن خادم الحرمين ساهم في تعزيز وحدة الصف العربي والإسلامي .

وعبر النائب اللبناني نعمة طعمة عن تهنئته باليوم الوطني. وأبرز الجهود الجبارة التي بذلها ويبذلها الملك سلمان في مجال تعزيز وحدة الصف العربي والإسلامي.