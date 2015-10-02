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البحرين تسحب سفيرها من طهران.. وتعلن القائم بأعمال السفارة الإيرانية شخصًا غير مرغوب فيه

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البحرين تسحب سفيرها من طهران.. وتعلن القائم بأعمال السفارة الإيرانية شخصًا غير مرغوب فيه البحرين تسحب سفيرها من طهران.. وتعلن القائم بأعمال السفارة الإيرانية شخصًا غير مرغوب فيه

    أعلنت مملكة البحرين يوم أمس الخميس سحب سفيرها لدى إيران واعتبار القائم بأعمال سفارة إيران لدى البحرين شخصًا غير مرغوب فيه وعليه مغادرة البلاد خلال 72 ساعة.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية يوم أمس "إنه في ظل استمرار التدخل الإيراني في شؤون مملكة البحرين دون رادع قانوني أو حد أخلاقي ومحاولاتها الآثمة وممارساتها لأجل خلق فتنة طائفية وفرض سطوتها وسيطرتها وهيمنتها على المنطقة بأسرها من خلال أدوات ووسائل مذمومة لا تتوقف عند حدود التصريحات المسيئة من كبار مسؤوليها، فقد قررت المملكة سحب السفير راشد سعد الدوسري سفير مملكة البحرين لدى إيران، واعتبار محمد رضا بابائي القائم بأعمال سفارة إيران لدى المملكة شخصًا غير مرغوب فيه وعليه مغادرة البحرين خلال 72 ساعة".

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