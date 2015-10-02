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اشتداد المنافسة فى انتخابات البحر الأحمر..ولافتات الدعايا تملأ الشوارع

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بدأت شوارع مدن محافظة البحر الأحمر تمتلئ بلافتات الدعاية الانتخابية للمرشحين فى الشوارع والميادين المختلفة فى الوقت المحدد للدعاية الانتخابية، حيث إن محافظة البحر الأحمر من محافظات التى يجرى بها الانتخابات فى المرحلة الأولى.

اللافتات تملأ شوارع مدن رأس غارب والغردقة


>وامتلأت الشوارع وخاصة فى الدائرة الأولى والتى تضم مدن رأس غارب والغردقة باللافتات المختلفة للمرشحين سواء مرشحى الأحزاب أو المرشحين المستقلين، وخاصة مرشحى مستقبل وطن والمصريين الأحرار.

مرشح يتنازل عن حقه فى الترشح حتى لا ينافس شقيقه


>وتقدم مرشح الدائرة الثالثة حلايب وشلاتين ابن قبيلة البشارية جعفر على عمارة المرشح المستقل والذى حصل على رمز الكف تنازل عن حقه فى الترشح حتى لا يحدث تضارب بينه وبين شقيقه فى أبناء القبيلة المرشح الأخر ممدوح على عمارة.

وكان المرشح تقدم بطلب إلى رئيس لجنة تلقى طلبات الترشح لمجلس النواب بمحكمة الغردقة المستشار عبد الباسط قاسم بتنازله عن حقه فى الترشح، وتم إخطار اللجنة العليا للانتخابات بطلب التنازل.

وتضم الدائرة الثالثة مقعدا واحدا وتشمل مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد وترشح عليها 5 مرشحين هم شاذى أحمد على القرباوى، ممدوح على محمد عمارة، عامر على طاهر، خالد محمد طاهر، جعفر على محمد عمارة "متنازل.

المرشح محمد السيد سليمان مرشح الدائرة الأولى بالبحر الأحمر -اليوم السابع -10 -2015
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المرشح محمد السيد سليمان مرشح الدائرة الأولى بالبحر الأحمر

جانب من الدعاية الانتخابية بشوارع الغردقة -اليوم السابع -10 -2015
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جانب من الدعاية الانتخابية بشوارع الغردقة


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