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أولياء أمور مدرسة ناصر بمنيا القمح يفضون اعتصامهم بعد تخفيف كثافة الفصول

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أولياء أمور مدرسة ناصر بمنيا القمح يفضون اعتصامهم بعد تخفيف كثافة الفصول أولياء أمور مدرسة ناصر بمنيا القمح يفضون اعتصامهم بعد تخفيف كثافة الفصول
أعرب أولياء أمور طلاب مدرسة ناصر الرسمية للغات بمنيا القمح عن سعادتهم بعد قرار نقل مديرة المدرسة وتعيين صلاح غيث مديرا لها والذى قرر إخلاء غرف المدرسين لاستعمالها كفصول لتخفيف كثافة الفصول.

وقالت مى هاشم أحد أولياء الأمور المعتصمين، إن هذا الحل يعد مؤقتا حتى يتم إنشاء مدرسة بجوار مدرسة جمال عبد الناصر لاستيعاب كم الطلاب بمدرسة ناصر.

وطالب أولياء الأمور وزير التعليم والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية ووكيل وزارة التعليم بالمحافظة ومدير هيئة الأبنية التعليمية بسرعة البدء فى إنشاء المدرسة البديلة خاصة أن ميزانية الإنشاء مرصودة ولم يبق إلا البدء فى العمل.

كان أولياء الأمور قد أعلنوا اعتصامهم المفتوح لحين تخفيف كثافة الفصول التى بلغت كثافتها 73 طالبا بالفصل الواحد.

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مصر 365