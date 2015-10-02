الشبان المسيحية تنظم زيارات لبيوت المسنين والأيتام بالإسماعيلية

تنظم جمعية الشبان المسيحية بالإسماعيلية زيارة لبيت مارى مينا للأطفال بمدينة فايد اليوم الجمعة تحت شعار "يلا نرسم بسمة" ويأتى الاحتفال تحت رعاية المهندس مجدى حنا رئيس الجمعية، ويشهد الاحتفالية مسرحا للعرائس وألعاب رياضية ترفيهية وفقرات درامية، كما سيتم توزيع الجوائز العينية على الأطفال فى بيت مارى مينا للأطفال.

ويقوم أعضاء الجمعية والمحبين لها بزيارة بيت القديس يوسف النجار للمسنين بمدينة فايد والجلوس مع الأباء والأمهات والتحدث معهم وتقديم الهدايا العينية لهم.

>