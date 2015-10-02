أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"فى حب مصر" تنظم مؤتمرا جماهيريا بالإسكندرية بحضور سياسيين ورياضيين

Google+ Print
"فى حب مصر" تنظم مؤتمرا جماهيريا بالإسكندرية بحضور سياسيين ورياضيين "فى حب مصر" تنظم مؤتمرا جماهيريا بالإسكندرية بحضور سياسيين ورياضيين
تعقد قائمة "فى حب " بقطاع غرب الدلتا، الخميس المقبل مؤتمرا جماهيريا بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور اللواء سامح سيف اليزل المقرر العام للقائمة، وعدد من مرشحى القائمة على القطاع من بينهم فرج عامر وسحر طلعت مصطفى وأحمد السجينى، إلى جانب عدد من رموز الإسكندرية من السياسيين والرياضيين.

وقالت سحر طلعت مصطفى لـ "اليوم السابع"، أن القائمة لديها خطة مكثفة للتواصل مع المواطنين على الأرض بشكل متواصل، لافتة إلى أن الهدف من المؤتمرات الجماهيرية، هى الاستماع إلى مشاكل المواطنين، وتقديم شرح مبسط للقائمة، إضافة إلى الاستماع إلى مشكلات المواطنين، وشرح أولوياتنا فى البرلمان المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

أحمد بوسكا حارس مرمى المصري يتألق ويمنع 3 أهداف مؤكده داخل شباكه

أحمد بوسكا حارس مرمى المصري يتألق ويمنع 3 أهداف مؤكده داخل شباكه

الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي

الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي