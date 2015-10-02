"فى حب مصر" تنظم مؤتمرا جماهيريا بالإسكندرية بحضور سياسيين ورياضيين

تعقد قائمة "فى حب مصر " بقطاع غرب الدلتا، الخميس المقبل مؤتمرا جماهيريا بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور اللواء سامح سيف اليزل المقرر العام للقائمة، وعدد من مرشحى القائمة على القطاع من بينهم فرج عامر وسحر طلعت مصطفى وأحمد السجينى، إلى جانب عدد من رموز الإسكندرية من السياسيين والرياضيين.

وقالت سحر طلعت مصطفى لـ "اليوم السابع"، أن القائمة لديها خطة مكثفة للتواصل مع المواطنين على الأرض بشكل متواصل، لافتة إلى أن الهدف من المؤتمرات الجماهيرية، هى الاستماع إلى مشاكل المواطنين، وتقديم شرح مبسط للقائمة، إضافة إلى الاستماع إلى مشكلات المواطنين، وشرح أولوياتنا فى البرلمان المقبل.