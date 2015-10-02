دعوى لإسقاط الجنسية المصرية عن المعتدى على يوسف الحسينى فى نيويورك

أقام سمير صبرى المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لإسقاط الجنسية عن المدعو "بهجت صابر على" بعد ثبوت تورطه، من خلال بيان أعلنته الجالية المصرية فى نيويورك بشأن التورط فى صفع الإعلامى يوسف الحسينى والاعتداء على وفد الإعلاميين المصريين بنيويورك.

وأوضحت الدعوى، أن "بهجت صابر" متورط فى واقعة الاعتداء بل هو المتهم الأساسى فى الاعتداء على يوسف الحسينى ومحمد شردى ورامى رضوان وشاركه وحرضه محمد شوبير شقيق أحمد شوبير.

وأضاف صبرى، أن بهجت صابر ارتكب العديد من الجرائم ضد الدولة المصرية، بل تمادى إلى التحريض على أعمال العنف والتظاهر وزعزعة الأمن والاستقرار الوطنى فور هروبه من البلاد.

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