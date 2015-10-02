القبض على المتهمين بقتل 3 من أسرة واحدة بدافع السرقة فى الشرقية

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط المتهمين بقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة وسرقة مشغولات ذهبية من المسكن ومبلغ مالى قدره 20 ألف جنيه، حيث تبين قيام 4 أشخاص أحدهم تربطه علاقة مصاهرة بالمجنى عليهم.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا بالعثور على 3 جثث داخل منزل بدائرة مركز أبو كبير منذ 15 يوما.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثث كل من "على م ع" 73 سنة موظف بالكهرباء بالمعاش وزوجته "هانم" 55 سنة ربة منزل وشقيقتها "فوزية "52 سنة ربة منزل، وتبين من التحريات الأولية أن المجنى عليهم توفوا متأثرين بإصابتهم بعد أن قام مجهول بتسديد العديد من الطعنات لهم وأن السرقة وراء دافع القتل، حيث تم سرقة أشياء من المنزل.

تم تشكيل فرييق بحث جنائى قاده اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير البحث الجنائى وضم كل من الرائد محمد فاضل رئيس مباحث أبوكبير ومعاونه النقيب أحمد البلاسى برئاسة العقيد عمرو عبد الرءوف رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشمال والعميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية.

وكشفت تحقيقات فريق البحث، أن المجنى عليهم متوفون منذ 3 أيام قبل اكتشاف الحادث، وأن أحد أقاربهم حاول الاتصال عليهم مرات عديدة دون رد، فخشى أن يكونوا قد تعرضوا لمكروه، فتم الاتصال بأحد جيرانهم الذى اكتشف الحادث المآساوى، وتم إخطار النيابة العامة التى انتقلت لموقع الحادث، وأمرت بانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثث لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

وتبين من خلال تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الحادث كل من " محمد م ع " 30 سنة، ومقيم عزبة الشيخ التابعة لقرية السلامون مركز ههيا، و"عاطف ع م س" 37 سنة فلاح ومقيم ذات العنوان "عمر ف ع م" 33 سنة صاحب مزرعة دواجن ومقيم ذات العنوان و"أحمد ع ع م"17 سنة سائق ومقيم ذات العنوان وهم ليس لهم سوابق جنائية، وذلك نظرا لمرورهم بضائقة مالية، وعلمهم بثراء المجنى عليه، من خلال المتهم الثانى الذى تربطه علاقة مصاهرة به، تمكن فريق البحث من ضبط المتهمين الثانى والثالث والرابع.

وتبين من التحقيقات أنهم توجهوا جميعا برفقة المتهم الأول لسكن المجنى عليه، وقام المتهم الأول بالصعود إلى الطابق الثانى علوى تحت التشطيب وقام بالمبيت داخل السكن وظل باقى المتهمين خارج المسكن، وعقب صعود المجنى عليها الثانية للطابق الثانى لإطعام الطيور فاجأها بعدة طعنات أودت بحياتها وأثناء صعود المجنى عليها الثالثة والمجنى عليه الأول لاستطلاع الأمر، قام المتهم الأول بإصابتهم بعدة طعنات أودت بحياتهم، وقام بسرقة مبلغ 20 ألف جنيه ومشغولات ذهبية، وتمكن فريق البحث من ضبط مبلغ 3500 جنيه من المبلغ الذى تم سرقته بمسكن المتهم الثالث وآخرين.