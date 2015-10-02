أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

استئصال ورم يزن 12 كيلو جرام من سيدة بمستشفى إسنا بالأقصر

Google+ Print
استئصال ورم يزن 12 كيلو جرام من سيدة بمستشفى إسنا بالأقصر استئصال ورم يزن 12 كيلو جرام من سيدة بمستشفى إسنا بالأقصر
نجح أطباء مستشفى "إسنا المركزى" فى استئصال ورم يزن 12 كيلو جراما من سيدة جنوب الأقصر.

وقال الدكتور خلف عمر مدير المستشفى، إن الطبيب أسامة عسكر، أخصائى النساء والتوليد، نجح فى استئصال الورم من المبيض الأمامى الأيمن خلال عملية جراحية استغرقت مدة 5 ساعات، على الرغم من إمكانيات المستشفى المحدودة، وذلك بمساعدة نائبيه بالقسم الدكتورة سعاد جبريل وأسماء متولى وطبيب التخدير الدكتور أحمد جعفر.

وأشار مدير المستشفى إلى استقرار الحالة بعد نجاح العملية، ومثولها للراحة الآن بالمستشفى لحين شفائها التام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365