استئصال ورم يزن 12 كيلو جرام من سيدة بمستشفى إسنا بالأقصر

نجح أطباء مستشفى "إسنا المركزى" فى استئصال ورم يزن 12 كيلو جراما من سيدة جنوب الأقصر.

وقال الدكتور خلف عمر مدير المستشفى، إن الطبيب أسامة عسكر، أخصائى النساء والتوليد، نجح فى استئصال الورم من المبيض الأمامى الأيمن خلال عملية جراحية استغرقت مدة 5 ساعات، على الرغم من إمكانيات المستشفى المحدودة، وذلك بمساعدة نائبيه بالقسم الدكتورة سعاد جبريل وأسماء متولى وطبيب التخدير الدكتور أحمد جعفر.

وأشار مدير المستشفى إلى استقرار الحالة بعد نجاح العملية، ومثولها للراحة الآن بالمستشفى لحين شفائها التام.