بالصور.. اللحظات الاخيرة للمستشار ماهر بيبرس محافظ بنى سويف قبل مغادرة مكتبه



> بكت فاتن يوسف سكرتير عام حزب الوفد اثناء توديع المستشار ماهر بيبرس محافظ بنى سويف داخل مكتبه عقب اعلان حركة المحافظين ونقله محافظا الى الاسكندرية فى حضور المستشار عصمت يونس رئيس نادى قضاة بنى سويف .

وقالت للمحافظ “هذا يوم نحس لمحافظة بنى سويف ان يتم تعين محافظ اخوانى للمحافظة”، وطلبت من المحافظ التقاط صور تذكارية معه وعدد من الاعلامين، فيما قام المحافظ بمصافحة جميع موظفى الديوان العام الذين اصطحبوا المحافظ الى سيارته على كورنيش النيل وصفقوا له فى مشهد مهيب على كورنيش النيل وطلب المحافظ منهم ان يسامحوه اذا كان قد اغضب اى احد منهم.

> وكان المستشار ماهر بيبرس قبل اعلان الحركة بساعة واحدة داخل مكتب العميد احمد زكى رافت سكرتير عام مساعد محافظة بنى سويف يقدم واجب العزاء فى حماته والدة رئيس امن ديوان الرئاسة اللواء اسامة حسين من قرية اخطاب بمركز اجا دقهلية وبقى المحافظ مع سكرتير عامه المساعد نصف ساعة تحدثا فيه عن قيام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالاتصال برئيس امن الديوان لمدة ربع ساعة يقدم واجب العزاء فى والدته ويواسيه واوفد السفير رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية لتقديم العزاء له وبعدها عاد المحافظ الى مكتبه ليسمع حركة المحافظين.

> وقام الدكتور نهاد القاسم امين حزب الحرية والعدالة ببنى سويف ومعه بدر مرزوق امين تثقيف الحرية والعدالة بزيارة المحافظ عقب اعلان الحركة وظلوا معه اكثر من ساعة داخل المكتب يقدموا التهنئة له باعتباره ثانى محافظ من بنى سويف يتولى محافظة الاسكندرية بعد المستشار اسماعيل الجوسقى الذى تولى موقع المحافظ لمدة سنتين فى بنى سويف وبعدها انتقل للاسكندرية وبقى بها اكثر من 10 سنوات.

> ورفض المستشار ماهر بيبرس محافظ بنى سويف التوقيع على قرار لمديرة المتابعة بديوان عام محافظة بنى سويف باعتبارها قائمة بالاعمال وطلب منها ان تعطى الطلب الى السكرتير العام للمحافظة وانه سيتحدث مع المحافظ الجديد فى اصدار القرار لها فيما طلب المحافظ من مدير مكتبه محمد اسامة الاتصال بالدكتور عادل عبدالمنعم المحافظ الجديد حتى يتم ارسال سيارة من المحافظة له ليذهبا معا الى رئاسة الجمهورية لاداء اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية.

> المثير ان المحافظ الجديد الدكتور عادل عبدالمنعم هو المحافظ رقم 4 الذى يعتبر من ابناء بنى سويف بعد اللواء محمد وفاء جلال فى الثمانينات وبعدها اللواء محمد احمد لبيب فى عهد الرئيس السادات واحمد زكى عابدين فى عهد مبارك واخير عادل عبدالمنعم فى عهد مرسى.

> وتباينت ردود أفعال القوى السياسية ببني سويف إزاء تعيين الدكتور عادل عبد المنعم ، عضو جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة ، فبينما رحبت الجماعة بتعيين ” عبد المنعم ” محافظا ورأته اختيارا صائبا ، حسب مصادر بالجماعة والحزب ….. تحفظت قوى أخرى وعبر محمد إبراهيم عويس ، أمين حزب التجمع عن تحفظه الاختيار ورآه يأتي ضمن سياسة اﻷخونة ، في الوقت الذي عبرت فيه حركة السادس من إبريل عن رفضها تعيين المحافظ الإخواني ، مشيرة على لسان منسقها بالمحافظة إيهاب خاطر ودعت للتظاهر والاعتصام أمام مبنى ديوان عام المحافظة لمنع المحافظ الإخواني من دخول مكتبه ومباشرة مهام عمله ، وأكدت في بيان عاجل لها أن الرئيس مرسي يثبت كل ساعة أنه رئيس لفصيل واحد يسعى لتمكينه من مفاصل الدولة ، وأصبحت الدعوة للتظاهر ﻹقالته في 30 يونيه الجاري دعوة لجموع الشعب المصري للاحتشاد في الميادين لاسترداد الثورة ، في الوقت الذي رحب فيه عاطف مرزوق ، أمين حزب البناء والتنمية باختيار عبد المنعم ، مطالبا إياه بالعمل الجاد على حل مشكلات المحافظة المزمنة وعلى رأسها مشكلة الانفلات اﻷمني ، في ماقال معتز صفوت ، أمين حزب الوطن بالمحافظة ، إنه لا يعرف المعيار الذي تم على أساسه اختيار ” عبد المنعم ” موضحا أنه بلا تاريخ سياسي ، وأن كل مؤهلاته أنه عضو بجماعة الإخوان المسلمين ، غير أنه تمنى له التوفيق ، مؤكدا أنها مسؤولية كبيرة تتطلب حنكة في التعاطي مع المشكلات الحياتية للمواطنين ، متمنيا أن لا يكون جل همه هو السعي ﻷخونة الجهاز التنفيذي بالمحافظة على حساب باقي التيارات السياسية.

> وأكد الدكتور عمر عبد الجواد ، أمين حزب الوفد إنه لا يعتبر اختيار ” عبد المنعم ” مفاجأة من الرئيس وحكومته وحزبه ، فقد كان معلوما أن الرئيس وحزب الحرية والعدالة يسعيان للسيطرة على أجهزة الحكم المحلي في الدولة ضمانا لانتخابات قادمة تضمن اﻷغلبية لجماعة اﻹخوان في مجلس النواب خاصة بعد تدهور شعبية الجماعة في الشارع بعد فشل سياساتها في القضاء على الفقر وزيادة وعي المواطنين بأساليب الجماعة في حشد المصوتين أمام لجان الاقتراع بتوزيع مواد غذائية وسلعا تموينية ، وهذا لن يحدث في ظل السياسة الجديدة والوعي الشعبي بمستقبل اﻷغلبية النيابية في مصر .

وفى اول تصريح للمحافظ الجديد عادل عبدالمنعم قال انا من قرية اشمنت التابعة لمركز ناصر بمحافظة بنى سويف ومقيم بمدينة بنى سويف بشارع الاباصيرى وظلمت فى عهد النظام السابق ورفضت امن الدولة تعينى رئيس لقسم الحيوان بكلية العلوم ببنى سويف وبعد الثورة اجريت انتخابات على عمادة الكلية وكنت اول عميد منتخب بجامعة بنى سويف واضاف الدكتور عادل اننى كنت مسئول ملف النواب واختيارتهم فى الفترة من 2004 وحتى 2008 داخل جماعة الاخوان المسلمين وكنت مسئول عن تقييم ادائهم فى هذه الفترة وقال ان اهم اولوياتى كمحافظ الان هو توحيد الجهود فى المحافظة لحل مشاكل السولار والبنزين وتوفير انبوبة البوتاجاز للمواطن السويفى واضاف ان لى وجهة نظر وهى استمارة تقييم لاداء التنفيذين داخل المجافظة شهريا بحيث يكون العمل الميدانى اول اساسيات التقييم وقال ان قضية الاخونة وما يثار حولها لابد ان يعى الجميع ان الاخوان ليس من مصلحتهم تفريغ تنظيمهم من الكوادر الاخوانية المتميزة الا فى اضيق الحدود والا سيتعرض التنظيم الى الانهيار وهذا ما لايرضاه الاخوان المسلمون من هذا المنطلق الاخوان يتعاملوا حريصين تماما على التنظيم والدعوة بين المواطنين التى على اساسها المنهج الاسلامى واقول شى مهم ان الموظفين والتنفيذين فى المحافظة باكملها مسئولين منى والشرط الاساسى عندى هو الكفاءة فى بقاء التنفيذى مكانه او تغييره.

> وقال اننى سالتقى بمعارضى اولا قبل احبائى للعمل سويا على القضاء على الفقر بالمحافظة والبحث عن مستثمريين جادين يقوموا بمشروعات جادة تخدم المجتمع السويفى.



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