الجالية المصرية بإسرائيل:عددنا 5 آلاف ونريد التواصل مع الحكومة لحل أزمة تصاريح العمل

طالب شكرى الشاذلى رئيس الجالية المصرية فى إسرائيل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بفتح قنوات تواصل بين وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والجالية ، قائلا :" لا يوجد أى اتصال، ويجب حل أزمتا تصاريح العمل والسفر، حتى لا يتعارض سفر المصريين مع العمالة الفلسطينية فى إسرائيل ويقلل فرص عملهم.

كان جمال سرور وزير القوى العاملة، أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة لا تمنح تصاريح عمل للعمالة المصرية فى إسرائيل مؤكدًا أنها لا تسلك الطرق الشرعية فى السفر والعمل.

وأكد الشاذلى، أن جهاز الأمن الوطنى لا يسمح للمصريين بالسفر لإسرائيل ولا يوافق على منحهم تصاريح سفر، إذ يجب الحصول على الموافقة الأمنية قبل السفر، لافتا إلى أن السفارة المصرية بتل أبيب أبلغت الجالية عدة مرات أنها مجرد "ساعى بريد" يرسل ويستقبل الرسائل.

وقال: المصريون فى إسرائيل يتركزون فى كل المدن لكنهم بكثرة فى تل أبيب والقدس الغربية والناصرة وعكا، ويتراوح عددهم بين 4 إلى 5 آلاف مغترب، يعملون فى مجالات عدة لكنهم متركزون فى قطاع المقاولات، وأهم مشاكلهم أنهم منذ 25 سنة عندما يرغبون فى زيارة مصر يتم التضييق عليهم بسبب التصاريح الأمنية التى قد يستغرق استخراجها من شهر إلى شهرين وأحيانا لفترات ترفض زياراتهم ما يضطرهم للعودة عبر دولة أخرى مجاورة.