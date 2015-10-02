انتهت - سبورتنج براجا 1-0 جرونينجين.. كوكا يسجل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سبورتنج براجا وجرونينجين في إطار الجولة الثانية من الدوري الأوروبي.

نهاية المباراة بفوز براجا بهدف دون رد سجله كوكا ليقود فريقه لتصدر المجموعة الخامسة.

نهاية الشوط الأول بتقدم براجا بهدف دون رد.

في الدقيقة الخامسة كوكا يفتتح أهدافه الأوروبية في مشاركته الأولى مع براجا بعدما راوغ مدافع الفريق الهولندي ببراعة قبل أن يسجل في الشباك.

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يشارك أحمد حسن "كوكا" مع فريقه سبورتنج براجا للمرة الأولى في الدوري الأوروبي وذلك بعدما قرر المدير الفني للفريق الدفع به في التشكيل الأساسي.

ويستضيف سبورتنج براجا نظيره جرونينجين الهولندي في إطار الجولة الثانية من الدوري الأوروبي لحساب المجموعة الخامسة.

ويلعب بجوار براجا وجرونينجين في المجموعة الخامسة كل من مارسيليا الفرنسي وسلوفان ليبيرتش التشيكي.

ويدخل الفريق البرتغالي المباراة وهو في رصيده ثلاث نقاط بالتساوي مع مارسيليا بعد الفوز في اللقاء الأول على حساب ليبيرتش وجرونينجين 1-0 و3-0 على التوالي.