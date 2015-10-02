رغم عدم مشاركته.. بيكام يختار ميلان ضمن المرشحين للفوز بدوري الأبطال

اختار ديفيد بيكام لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق فريق ميلان للفوز بدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري وذلك على الرغم من عدم مشاركته في المسابقة.

ولم يتأهل ميلان للمشاركة في البطولة الأوروبية بعد احتلاله المركز العاشر خلال الموسم الماضي.

وخلال احتفاله بافتتاحه فرع شركة "أديداس" للملابس الرياضية في دبي سُئل بيكام عن توقعاته لدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري ومن سيتوج بها.

وأجاب"من أرغب في أن أراه يفوز بالبطولة هو أمر مختلف تماما عن من أعتقد سوف ينجح في التتويج بها".

وأكمل"سوف أقول أن المرشحين الثلاثة للفوز بالبطولة هم مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، وميلان".

وأتم"أحد هؤلاء الفرق أتمنى رؤيتهم يتوج بالبطولة".

وعلى الرغم من أن الثلاثة فرق التي اختارها بيكام للفوز بدوري الأبطال سبق وأن لعب في صفوفها، إلا أن اللاعب الإنجليزي لم يتحدث عن فريقه السابق ريال مدريد نهائيا أو يتوقع تتويجه بالبطولة.