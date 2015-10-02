روما يعلن ضم صلاح بشكل نهائي من تشيلسي

أعلن نادي روما الإيطالي أنه قد قام بتفعيل بند الشراء في عقده مع جناحه المصري محمد صلاح والمعار إليه من تشيلسي الإنجليزي هذا الموسم.

وكان صلاح قد انتقل إلى روما مطلع هذا الموسم لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأصدر روما بيانا رسميا عن ميزانية العام الماضي والتي انتهت في 30 يونيو 2015 أكد فيها أنه قد قام بتفعيل بند الشراء في عقود الثلاثي محمد صلاح وإدين دجيكو وإياجو فالكي.

وذكر روما في بيانه "وقمنا بضم الثلاثي إدين دجيكو من مانشستر سيتي ومحمد صلاح من تشيلسي وفالكي من جنوى بشكل نهائي بعد أن كانت انتقالات على سبيل الإعارة".

وأضاف "وقمنا بتفعيل حق الشراء خلال الأشهر الأولى من مقابلة الشروط المتفق عليها في العقود".

وتشير التقارير إلى أن هذه الشروط كانت مشاركة بعض اللاعبين لعدد معين من المباريات.

وشارك محمد صلاح مع روما في 8 مباريات منذ انطلاق الموسم سجل خلالهم 3 أهداف بقميص الذئاب.