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' روني يستطيع تسجيل هاتريك في أرسنال '

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' روني يستطيع تسجيل هاتريك في أرسنال ' ' روني يستطيع تسجيل هاتريك في أرسنال '

يؤمن بول سكولز أيقونة مانشستر يونايتد أن واين روني قائد الفريق يستطيع تسجيل هاتريك في شباك أرسنال في المبراة التي سوف تجمع بينهما يوم الأحد.

ويستضيف أرسنال نظيره يونايتد في ملعب الإمارات يوم الأحد المقبل في إطار ثامن جولات الدوري الإنجليزي.

ولم يسجل روني خلال الموسم الجاري سوى خمسة أهداف خلال 10 مباريات خاضها في كل البطولات، ولم يستطع زيارة شباك فولفسبورج في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

وتحدث سكولز في تحليله للقاء يونايتد وفولفسبورج على "بي تي سبورت" الإنجليزية قائلا:"لم تكن أفضل مبارياته كلنا رأينا ذلك".

واستدرك"لكن كلنا نعلم ما هي قدرات روني، إذا لعب الموسم بشكل كامل بدون أن تلاحقه الإصابات فإنه سوف يسجل من 20 لـ25 هدفا".

وأضاف"هو أحد هؤلاء النوعية من اللاعبين الذين لا يقدمون مباراة جيدة، ثم يقومون بتسجيل ثلاثة أهداف يوم الأحد أمام أرسنال".

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