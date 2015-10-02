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بلاها كافيين.. عصير البرتقال يغنيك عن القهوة ويعزز الشعور باليقظة والانتباه

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بلاها كافيين.. عصير البرتقال يغنيك عن القهوة ويعزز الشعور باليقظة والانتباه بلاها كافيين.. عصير البرتقال يغنيك عن القهوة ويعزز الشعور باليقظة والانتباه
نتائج مثيرة للغاية كشفت عنها مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ريدنج البريطانية، حيث أشارت أن عصير البرتقال هو الحل الأمثل لعلاج الشعور بالإعياء والإرهاق، حيث ثبت أنه يساهم فى تحديد النشاط وتعزيز التركيز والشعور باليقظة والانتباه.

وأكد الباحثون أنه لا حاجة لتناول القهوة لمقاومة الشعور بالتعب والإرهاق، وخاصة أن لها آثار جانبية عديدة، ولكن يكفى تناول كوب صغير من عصير البرتقال لا يتجاوز 240 ميلم، للتمتع بفوائد مثيرة لا حصر لها، حيث ثبت أنه يساهم بشكل كافى للغاية فى تنشيط المخ وتعزيز التواصل بين خلاياه وتحسين القدرات العقلية.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين أن عصير البرتقال يحتوى على تركيزات عالية من الفلافونويد، والعديد من المواد الطبيعية التى تساهم فى تعزيز صحة الإنسان، حيث كشفت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولون عصير البرتقال كانوا أكثر شعوراً باليقظة والنشاط والحيوية فى فترة الظهيرة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "European Journal of Nutrition"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل " البريطانية فى الثلاثين من شهر سبتمبر الماضى.

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مصر 365