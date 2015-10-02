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وزير الشؤون الاجتماعية يوجه ببحث احتياجات أسر الشهداء في الشملي

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    زار الفريق الاجتماعي بمنطقة حائل برئاسة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة حائل خالد بن عيد النويصر ومساعديه المساعد للتنمية الاجتماعية سعد التميمي، والمساعد للضمان الاجتماعي خالد العامر محافظة الشملي بمنطقة حائل لنقل تعازي وزير الشؤون الاجتماعية د. ماجد القصبي و الوكلاء لشهداء الواجب والوطن. وقد وجه الوزير باتخاذ اللازم حيال معرفة احتياجات أسرهم وما يمكن أن تقدمه الوزارة لهم وتسهيل كافة الإجراءت اللازمة للاستفادة من خدمات الوزارة. وشملت الزيارة أسر وذوي الشهداء مدوس بن فايد عياش العنزي، ومشاري بن عوض زايد العنزي، وعوده بن زايد عايش العنزي، و عبدالإله بن سعود مطني الرشيدي.

وكان في وقت سابق قام الفريق بزيارة ذوي الشهيد نايف بن زعل الشمري بمنزلهم في مدينة حائل ونقلوا التعازي.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة حائل بأن هذه الزيارة تأتي بناء علی توجيهات وزير الشؤون الاجتماعية، ونقل التعازي باسم الوزارة وعمل اللازم لدراسة أحوال ذوي الأسر من شهداء الواجب وشهداء الوطن.

وقال النويصر: زيارتنا لنقوم بالواجب ولنقف مع إخواننا بالمنطقة بعد هذه الحادثة المؤلمة.

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