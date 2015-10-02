مكة تشرع في تنظيف المشاعر من المخلفات

شرعت أمانة العاصمة المقدسة في تنفيذ خطتها التشغيلية في أعمال النظافة لمرحلة ما بعد الموسم بالمشاعر المقدسة التي تهدف إلى المحافظة على مستوى الإصحاح البيئي بعد انقضاء موسم الحج ، وإزالة المخلفات في أسرع وقت ممكن؛ حيث اعتمدت هذه المرحلة على استمرارية العمل حتى نهاية شهر ذي الحجة. أمانة العاصمة المقدسة وضعت خطة عمل محددة ببرنامج زمني للانتهاء من نظافة كامل منطقة المشاعر المقدسة بحد أقصى في 30 ذي الحجة. وتركز الخطة على مشعر منى وعرفة ومزدلفة وكافة المناطق المحيطة بها بالإضافة إلى المناطق التي شهدت كثافة عالية من الحجاج، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ الخطة على عدة مراحل، كالتالي : المرحلة الأولى :تنظيف مشعر منى وإزالة النفايات وتنتهي في 20/12/1436ه، والمرحلة الثانية :تنظيف مشعر مزدلفة وإزالة النفايات وتنتهي في 22/12/1436ه، والمرحلة الثالثة :تنظيف مشعر عرفات وإزالة النفايات وتنتهي في 25/12/1436ه، تفريغ الصناديق الضاغطة والمخازن الأرضية التي تم استخدامها اثناء الموسم ويتم الانتهاء من ذلك بإذن الله في 30/12/1436ه .

وبينت أن حجم النفايات في زيادة على الأعوام السابقة، حيث بلغت كمية النفايات خلال النصف الاول من شهر ذي الحجة (76.311) طنًا، أي بزيادة قدرها 10% على نفس الفترة من العام الماضي، متوقعا أن تصل الزيادة حتى نهاية شهر ذي الحجة إلى 15%.