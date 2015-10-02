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قائد القوات البرية يقلد مصابي القوات المسلحة نوطي «الشرف» و«المعركة»

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قائد القوات البرية يقلد مصابي القوات المسلحة نوطي «الشرف» و«المعركة» قائد القوات البرية يقلد مصابي القوات المسلحة نوطي «الشرف» و«المعركة»

    زار قائد القوات البرية الملكية الفريق ركن عيد بن عواض الشلوي أمس المصابين من منسوبي القوات المسلحة الذين يتلقون العلاج في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بمدينة الرياض، وقلّدهم نوط الشرف ونوط المعركة، داعيًا الله سبحانه وتعالى لهم بالشفاء العاجل.

واطمأن خلال الزيارة على الوضع الصحي للمصابين والرعاية الطبية المقدمة لهم، ووقف على احتياجاتهم، مقدمًا لهم الهدايا بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتأتي زيارة قائد القوات البرية الملكية السعودية ضمن البرنامج الذي يهدف إلى رعاية المصابين من منسوبي القوات المسلحة.

وعبر المصابون عن شكرهم وتقديرهم للفريق الشلوي على زيارته لهم والاطمئنان على صحتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله .

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