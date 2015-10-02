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سفارة المملكة في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي تحتفلان باليوم الوطني

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سفارة المملكة في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي تحتفلان باليوم الوطني سفارة المملكة في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي تحتفلان باليوم الوطني

    أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات العربية المتحدة د. محمد بن عبدالرحمن البشر حفل استقبال في العاصمة الإماراتية أبوظبي في مناسبة اليوم الوطني السعودي ال 85، ورحب السفير البشر بالضيوف المهنئين بهذه المناسبة من أصحاب السمو الشيوخ والمعالي والفضيلة والسعادة وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين وكبار المسؤولين بالإمارات الشقيقة وأعضاء السفارة والملاحق والمكاتب التابعة لها.

وقدم د. البشر خالص شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حكومة وشعباً، على مشاركتهم المتجسدة في الإخاء والترابط والمحبة الصادقة للمملكة، والتي تؤكّد العلاقات الراسخة التي توجهها والإمارات للعالم، رسالة صادقة للتعبير عن العلاقات الوطيدة التي تثمر دائماً تعاوناً وحباً، ونوه بمشاعر الفرح والمشاركة التي بادر بها الأشقاء في الإمارات واحتفائهم باليوم الوطني السعودي، والتي لم تكن مستغربة بقدر ما نكنه لهم من حب وتقدير.

بدوره، أقام القنصل العام في دبي والإمارات الشمالية عماد عدنان مدني حفلاً مماثلاً بمناسبة اليوم الوطني ال 85 للمملكة، حيث استقبل القنصل العام المهنئين من أصحاب السمو الشيوخ والمعالي والفضيلة والسعادة وسفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين في الإمارات، وكذلك أعضاء القنصلية السعودية في دبي والملحقية الثقافية، وجميع مديري مكاتب الإدارات السعودية العاملة في الإمارات، ورجال الأعمال والجالية السعودية المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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