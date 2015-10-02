ابن دريويش: جهود المملكة في خدمة الحجاج تشاهدها كل عين مبصرة ولا ينكرها إلا جاحد

نوّه الشيخ عبد الله بن دريويش الحارثي، بجهود حكومة المملكة التي تبذلها لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، مقدمًا التعازي والمواساة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، في وفاة الحجاج الذين قضوا في حادثة تدافع منى، وقبلها حادثة سقوط رافعة الحرم.

مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة المملكة في سبيل راحة وخدمة ضيوف الرحمن، والتي تشهد تطوراً كبيراً عاماً بعد عام، مؤكدًا أن وقوع هذين الحادثين لا يمكن أن يقلل من حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها كافة قطاعات الدولة القائمة على خدمة ورعاية حجاج بيت الله الحرام.

وقال ابن دريويش: "تبذل حكومة المملكة جهودًا عظيمة، وتقدم خدمات جليلة، وتسهيلات كبيرة، كما أنشأت مشروعات جبارة، ومنجزات عملاقة سخرتها لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام، حيث تقدمها المملكة بسخاء لهؤلاء الضيوف الذين قدموا لأداء نسك الحج من كافة أصقاع المعمورة، بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – كي يؤدوا مناسك حجهم بيسر وسهولة وراحة واطمئنان".

وأشار إلى أن جهود المملكة في الحج تشاهدها كل عين مبصرة، ولا ينكرها إلى جاحد، فالمشروعات العملاقة باتت تتحدث عن نفسها على أرض الواقع، والجهود الكبيرة والخدمات الجليلة سيخلدها التاريخ عبر الأزمان، منها على سبيل المثال لا الحصر: مشروع توسعة الحرم، وتوسعة صحن الطواف، وقطار المشاعر ، وجسر الجمرات، والخيام المطورة وغيرها من المشروعات التي يصرف عليها المليارات من أجل تقديم خدمة تليق بحجاج بيت الله الحرام.

وزاد: كما أننا شاهدنا حرص القيادة الحكيمة على الوقوف بنفسها على ما يقدم للحجاج من خدمات، والإشراف المباشر على الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن، في ظل الحرص الشديد على سلامة وأمن الحجاج، وسن التشريعات والأنظمة الكفيلة بذلك، بدليل وقوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شخصياً على ذلك ومتابعة ميدانية دقيقة لولي العهد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، وأمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وجميع مسؤولي الحج، ولكن لا راد لقضاء الله تعالى، فهؤلاء الشهداء رزقهم الله الشهادة في أطهر بقاع الأرض، وهم يرتدون لباس الإحرام، يلبون لرب العالمين، حيث أكرمهم الله عز وجل بشرف المكان والزمان، وهذا قضاء من الله وقدر، يجب علينا الإيمان والرضاء به، داعيًا لهم بالرحمة والمغفرة، ولحكومة المملكة بالتوفيق والسداد، وأن يديم عليها العز والرخاء والاستقرار.