500 شاب يستقبلون الحجاج القادمين إلى المدينة المنورة بالهدايا

يستقبل شباب المدينة المنورة الحجاج القادمين من مكة المكرمة بالهدايا وذلك عند المدخل الجنوبي على طريق الهجرة حيث يصعدون إلى الحافلات المقلة وهم يحملون عبوات من الهدايا التي يوزعونها عليهم والبسمة تعلو وجوههم المستبشرة بقدوم وفود الرحمن إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وينتسب هؤلاء الشباب المختصون في خدمة الزوار إلى مشروع «هدية المدينة المنورة للزائرين والحجاج» التابع لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري الذي يقع على مدخل المدينة المنورة على طريق الهجرة المؤدي إلى مكة المكرمة ومحافظة جدة, حيث تتوقف الحافلات الناقلة للحجاج من وإلى المدينة المنورة في هذا المقر على مدى 24 ساعة يوميا, لاستلام هدية الحجاج وهي عبارة عن وجبة من ( الماء والتمر والحليب والمعمول والعصير والفطير، والكيك ) لسد شيء من حاجتهم, وتخفيف بعض معاناة السفر عنهم.

وأوضح فايز الأحمدي المدير التنفيذي للمشروع أنه تم توزيع أكثر من 600 ألف وجبة خلال شهر رمضان المبارك المنصرم، ووزع أكثر من مليوني ومئة ألف وجبة خلال موسم حج هذا العام، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه خلال 22 عاماً من عمر المشروع أكثر من 48 مليون وجبة، من خلال مشروعي إفطار صائم وهدية ضيوف الرحمن .

وأفاد أنه يعمل بالمشروع أكثر من 500 فرد من أبناء طيبة الطيبة في خدمة الحجاج، والزائرين والمعتمرين، والصائمين، تم اختيارهم عن طريق التسجيل في موقع المشروع الالكتروني وإكمال جميع البيانات، ومن ثم إجراء المقابلات الشخصية لهم مع مراعاة الأولوية لأبناء الأسر المستفيدة من الجمعية، فضلا عن إشراكهم في دورات فنية وتدريبية على طريقة تقديم الخدمة المميزة في تعبئة وتجهيز وتوزيع الوجبات والهدايا للحجاج والزائرين القادمين إلى المدينة والمغادرين منها ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وميناء ينبع الإسلامي، وساحات المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء والمعارض الموسمية ومدينة حجاج البر والقرى والهجر التابعة لمنطقة المدينة المنورة.

وفي موضوع ذي صلة حافظ الحجاج المصريون ولليوم الرابع على التوالي على صدارتهم العددية تواجدا في المدينة المنورة بواقع 22341 حاجا وحاجة وفقا لإحصائية المؤسسة الأهلية للأدلاء، وقد بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا أمس قادمين من مكة المكرمة بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج 26748 حاجًا وحاجة. وأفادت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة أن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي استقبل 175 حاجا وحاجة, فيما قدم عن طريق الهجرة 26032 من ضيوف الرحمن، إضافة لحجاج البر الذين قدموا بسياراتهم من الدول المجاورة وعددهم 541 حاجا وحاجة, في حين بلغ مجموع الحجاج القادمين حتى أمس 133876 حاجاً وحاجة.

وبينت الإحصائية أن حركة المغادرة اليومية بلغت أمس 15487 حاجاً وحاجة, فيما بلغ المجموع الكلي للمغادرين حتى تاريخه 17041 مسافرا.

وأوضحت الإحصائية أن عدد الحجاج المتبقين في طيبة الطيبة 116827 حاجا وحاجة مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم، من حج العام الماضي 1435ه، وعددهم 114656 حاجا وحاجة.

ومن جانب آخر اختتم فريق تميزي بالشراكة مع مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية حملة "بجوار الحبيب" التطوعية والتي استهدفت توعية زوار الحرم النبوي الشريف وتعريفهم بمعالم الحرم النبوي والآثار إضافة إلى حسن الأدب بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم في ساحاته الشريفة بمشاركة متطوعين ومتطوعات.

وأشاد د. صالح بن سعيد الحربي المشرف على الحملة بدور الفريق في الأعمال التطوعية والتي اختتمها بحملة بجوار الحبيب، مؤكداً بأن الجامعة حظيت بإدارة مرتبطة بالشباب والشابات وتدعمهم في شتي المجالات وهم سعداء بالنجاحات التي تحققها الجامعة.

وأضاف د. الحربي بأن الحملة بجوار الحبيب في عامها الرابع تدل على نجاحها وجودتها وأنها مدروسة وبناء على تخطيط سابق وقابلة للتطوير سنوياً كما أن الحملة في هذا العام توسعت في العمل الميداني في مساحات أكبر إلى جانب استقطاب متطوعين من خارج الجامعة إضافة إلى دراسة ميدانية عن طريق الاستبيانات والحصول على إحصائيات ونتائج تضمن نجاحاتها الأعوام المقبلة، كما قدم شكره لجمعية "إنها طيبة" لتعاونهم وتعريف زوار الحرم النبوي الشريف بالمعالم والآثار المحيطة، ولمؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية لدعمهم هذه الأعمال التطوعية في المدينة المنورة ودعم الشباب والشابات، سائلاً المولى أن يكتب لهم الأجر والمثوبة.