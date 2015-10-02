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«انتخابات الرياض» تعلن القوائم الأولية للمرشحين

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«انتخابات الرياض» تعلن القوائم الأولية للمرشحين «انتخابات الرياض» تعلن القوائم الأولية للمرشحين
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أعمال متواصلة للجان الانتخابية

الرياض - أحمد الشمالي

    أعلنت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمنطقة الرياض القائمة الأولية لأسماء المرشحين والمرشحات في جميع مراكز تسجيل المرشحين والمرشحات بالمنطقة.

ودعت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمنطقة الرياض المرشحين والمرشحات الراغبين بإقامة حملات انتخابية للحصول على تراخيص الحملات الانتخابية الخاصة بهم، بطلب الترخيص رسمياً اعتباراً من 17 الشهر الجاري ولمدة 15 يوماً، وذلك في مقر اللجنة التنفيذية في مدينة الرياض بشارع صلاح الدين بحي الملز لاستقبال المرشحين والمرشحات في نطاق مدينة الرياض، أما بالنسبة للمرشحين والمرشحات بكافة محافظات الرياض فعليهم التقدم بطلب الترخيص من مكاتب الخدمات المساندة في البلديات التابعة للمحافظة التي ينتمي لها المرشح اوالمرشحة.

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