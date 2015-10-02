نصيحة 18: الشاي الأخضر لتهدئة حروق البشرة

قد تظنين أن استخدام كريم الحماية من الشمس على وجهك ويديك سيقدم لك الحماية المثالية، إلا أن حرارة الشمس الحارقة لاسيما في الأماكن المفتوحة كالشواطئ قد تشعرك ببعض الاحمرار حتى مع تطبيقك لكريم الشمس.

وهنا تأتي وظيفة الشاي الأخضر البارع في تهدئة الالتهابات وحروق الشمس، فإذا شعرت ببعض الاحمرار في بشرتك بعد يوم طويل على الشاطئ ما عليك سوى صنع القليل من الشاي الأخضر وإضافته إلى حوض الاستحمام الخاص بك، واملئي الحوض بالماء البارد واستلقي فيه لبعض الوقت لتهدأ بشرتك بالتدريج، فضلاً عن الانتعاش والاسترخاء الذي ستشعرين به بعد يومك الطويل.