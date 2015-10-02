مكياج عيون دخاني لإطلالة مميزة بالحجاب

يعتبر مكياج العيون الدخاني من أنسب الاختيارات للعيون العربية حيث يعكس الظلال الدخاني لون عدسات العين الداكنة لتبدو براقة وأكثر حدة ،ولذا نجد السيدات العربيات ميالات لهذا الخيار عند كل مناسة خاصة لإدراكهن بمدى تناسبه مع ملامحهن وحجابهن .

لكن صعوبة تطبيق هذا المكياج تجعل النساء ينفرن في بعض الاحيان منه ، لذا اختار "سيدتي نت" مساعدتك على تطبيق هذا المكياج عبر نصائح وخطوات محددة تسهم في تطبيقه بسرعة وسهولة .

بالفيديو: خطوة بخطوة لـ رسم الحواجب في المنزللتطبيق المكياج تحتاجين إلى:

-قلم كحل أسود جاف وأي لاينرأسود سائل .

-ماسكرا.

-بودرة خدود باللون البيج القاتم .

-أحمر شفاه باللون الزهري المائل للاحمر.

ظلال عيون أسود وظلال عيون باللون البيج اللامع.

-أساس وجه مناسب للون وجهك .

خطوة خطوة لتنفيق المكياج الدخاني :

- وزعي الأساس بتساوٍ على وجهك ورقبتك.

- طبّقي ظلال العيون البيج على الزاوية الداخلية للعين.

- ضعي الظلال الأسود من منتصف العين وحتى الزاوية الخارجية.

- ارسمي بالكحل الأسود خط الكحل على الجفن العلوي.

- ارسمي بالكحل الأسود خط الكحل على الجفن السفلي.

- خططي الأي لاينر السائل فوق الكحل الجافّعلى الجفن العلوي من أجل مزيد من الـتألق والثبات.

-أضيفي الماسكرا إلى رموشك لمزيد من التميّز لعينيك .

- طبّقي أحمر الشفاه بشكل خفيف.

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