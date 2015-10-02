مجموعة راقية Parure Gold من غيرلان

تُعيد دار "جيرلان" Guerlain في عام 2015 ابتكار "بارور جولد" Parure Gold، وهو مستحضر أساس راقي يتمتّع بتألّق ثمين مجدّد للنشاط. منذ إطلاق "بارور جولد" Parure Gold في عام 2009، قام المستحضر برفع المستوى من ناحية النتائج المتألّقة للماكياج. مستحضر أساس من "جيرلان" Guerlain كثير الرواج في آسيا، وهو يشتهر على نحوٍ واسع بين النساء الأكثر تطلّباً في ما يتعلّق بالعناية بالبشرة والماكياج. اليوم، يقوم مستحضر "بارور جولد" Parure Gold بأخذ التألّق وتجدّد الشباب إلى أبعد من ذلك من خلال ابتكارَين أساسيّين.

تركيبة جديدة مستوحاة من الذهب الصافي

من أجل تبديد الشوائب وإحياء البشرة من خلال إزالة عدم تجانسها وتغطيتها بوشاحٍ مشرق.

عناصر لونيّة ذهبيّة « Gold » جديدة ومزدوجة. لا تقوم هذه العناصر الملوّنة والمتقزّحة بتوزيع الضوء لتوليد تألّقٍ فريد على البشرة فحسب، لكنّ الأوجه المزدوجة تعكس بعضها البعض مثل لعبة مصقولة من المرايا لمنح إشراق لانهائي. وتقوم العناصر الملوّنة من خلال تصميمها الابتكاري بتعزيز إشراق النواحي الداكنة، وإخفاء علامات التقدّم في السنّ، وتخفيف علامات التعب، وتحسين لون البشرة.

ابتكار من "جيرلان" Guerlain: معزّز الكولاجين والإلستين*. تكنولوجيا حصريّة قائمة على مكوّن رئيسي يُدعى الببتيد السداسي، وهو ببتيد اصطناعي يحتوي على الأرجينين وحمض الغلوتاميك والغلوتامين والميثيونين. يقوم بتحفيز البروتينات الرئيسة في آلية مرونة البشرة وتماسكها* للحصول على بشرة مرتاحة وخالية من الشوائب.

وتضمّ التركيبة تماماً مثل السابق مستخلص الراتينج، هذا البلسم الراتينجيّ الثمين الذي يشكّل نبتة أسطوريّة ذات

تركيبات مصمّمة مع عناصر لونيّة ذهبيّة

في المنزل، أمام المرآة، أو عند وضع لمسات مصحّحة خلال النهار، يقدّم "بارور جولد" Parure Gold النتائج نفسها واللمسة النهائيّة نفسها سواء ضمن تركيبة سائلة أو متماسكة.

"بارور جولد فلويد فاونديشن" Parure Gold Fluid Foundation مع مؤشر حماية بدرجة 30 SPF 30 – PA+++

تغمر التركيبة السائلة البشرةَ بوشاحٍ مُفعم بآلاف الجزيئات الذهبية. تقوم التركيبة غير الملحوظة والمريحة بتغليف البشرة وصولاً لدرجة مثاليّة. فتكفي بعض القطرات لذلك. ناعم ومخملي مثل مداعبةٍ، يغلّف السائل الوجه بوشاح غير محسوس يقوم فوراً بتمليس التجاعيد والخطوط الرفيعة. ويقدّم المستحضر غير الدهني والخفيف بتوفير تألّق ذهبي فريد لا مثيل له.

ألوان متألّقة

لتلبية حاجات كافة ألوان البشرة بشكلٍ أفضل، يتمّ تعزيز لوحة ألوان "بارور جولد" Parure Gold من أجل تقديم كافة التباينات الجريئة لألوانها المتنوّعة:

12 لون للتركيبة السائلة

تركيبة سحريّة

• فور وضعه على البشرة، يذوب الجَل فيوفّر شعوراً كثيفاً بالنضارة.

فيتمّ إحياء البشرة بشكلٍ فوريّ وتُصبح أكثر إشراقاً. يتمّ ترطيب البشرة، وتصبح أكثر نعومة وجمالاً.

• تركيبة عالية التقنية لتحضير البشرة للماكياج وتوفير لمسة نهائيّة طويلة الأمد.

يسمح المزيج الفريد من ثلاثة بوليميرات عالية التشعب بتشكيل شبكة واقية وشادّة على سطح البشرة. رقيق وغير مرئي، يقوم المزيج بتمليس الملامح من دون أدنى انزعاج ويعمل كغشاءٍ طويل الأمد على سطح البشرة. يحافظ المزيج الذي يلتحم بسهولة مع البشرة على مستويات الترطيب طوال النهار ويمنح الماكياج تماسكاً طوال اليوم.

القواعد الذهبيّة

إبدأي بمستحضر الأساس "لور" L’Or، مستحضر الأساس المثالي لتجديد التألّق وترطيب البشرة وأمثلة التأثيرات المعيدة للشباب الخاصة بمستحضر الأساس "بارور جولد" Parure Gold.

إستخدمي تقنيّة تطبيق استثنائيّة.

للتركيبة السائلة: قومي بتطبيق بعض قطرات من مستحضر الأساس في وسط الوجه وامزجي السائل باتّجاه الخارج. استمرّي بالمزج نحو العنق لتفادي ترك خطّ.