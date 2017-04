مكياج الحب من وراء كواليس دولتشي آند غابانا في ميلانو

عرض مجموعة دولتشي آند غابانا من الأزياء الجاهزة لربيع/صيف 2016 في ميلانو هو تكريم من المصممين المرموقين إلى إيطاليا. إنه كناية عن رؤية المصممين، والتي تقول أن إيطاليا هي الحب. وقد استكملت الأزياء بإطلالات مكياج قوامها بشرة متألقة ناعمة ونضرة لا تشوبها شائبة، وعيون قطط دخانية، وشفاه ممتلئة، حيث سلطت الأضواء على المجموعة الكاملة من مجموعة أحمر شفاه دولتشي آند غابانا الجديدة دولتشي ماتي روزا (Dolce Matte Rosa Lipsticks). واتسمت الأظافر بظلال رومانسية مؤنثة ساهمت في إكمال إطلالة.

وفي البداية، تم استعمال كريم دولتشي آند غابانا الواقي من الأشعة فوق البنفسجية (Dolce&Gabbana Essential UV Cream) لترطيب البشرة، تلاه برايمر (Sheer Radiance Primer) لتشكيل مناسب أساس لوضع الماكياج. وقد تم الحصول تحقق بشرة خالية من العيوب باستخدام أساس (Perfect Luminous Liquid Foundation) وتوزيعه نحو الخارج، بدءاً من وسط الوجه باتجاه الأذنين. كما تم استعمال كونسيلر (Perfect Luminous Concealer) على المناطق المظللة في الوجه ومسحه تحت العينين، ليخفي العيوب ويشكل قاعدة لا تشوبها وبشرة متناسقة اللون. بدورها، اتسمت الوجنتنان بلمسات خجولة دافئة ورومانسية عبر إحاطتها بأحمر الخدود الجديد (Blush in Bacio 50)، والذي تم وضعه تفاحتي الخدين والاتجاه أعلى نحو الأذنين. وتم تسليط الضوء على الوجه باستخدام منتج (The Illuminator in Eva 3) على امتداد عظام الخد وعلى عظمة الأنف، في حين تم استكمال البشرة برذاذ من منتج (The Pressed Powder) على الأنف والجبين.

وقد تم الحصول على إطلالة عيون القطط الرومانسية والناعمة عبر تشكيل قاعدة مثالية باستخدام ظل العيون (Perfect Mono Eyeshadow) بلون (Nude 30) وتوزيعه على الجفون. كما تم مزج ظلين مكملين باللون البني من مجموعة (The Eyeshadow Quad) بلون (Smoky 105) وتوزيعهما بلمسات ناعمة على انثناءات الجفون لتشكيل العمق المطلوب. كما تم استعمال منتج (The Illuminator) بلون (Luna 4) على الزاوية الداخلية للعين وتحت الحاجبين. ومن ثم تم تضخيم خطوط الرموش العليا من خلال استعمال محدد العيون (The Eyeliner) بلون (Chocolate 10) بلمسات نحو الأعلى، وضع خط من (Glam Liner) بلون (Earthy Brown 2) على طول خط الرموش العلوي، لإضافة ملامح مكثفة ومؤنثة في نفس الوقت على إطلالة عيون القطط. وعلى الرموش العليا المنحنية، تم استعمال (Volumized Mascara) بلون (Black 1)، مع إيلاء اهتمام خاص للزوايا الخارجية للتحديد واستكمال الإطلالة.

وقد جرى رسم الحواجب باستعمال المحدد (The Brow Liner) بلون (Soft Brown 1) و(Mocha 3)، وذلك باستخدام الطرف العريض من القلم، ولمسات ناعمة حريرية لملء اللون نحو الخارج نحو نهاية الحاجب وإضفاء نضارة طبيعية على الوجه.

وللحصول على شفاه جميلة ممتلئة وردية، تم استعمال أحمر شفاه غير لماع من مجموعة (Dolce Matte Lipstick) الجديدة، حيث جرى استعمال مزيج من الظلال لتشكيل إطلالة ربيعية مثالية، باستخدام ألوان (Dolce Nudo 124, Miss Dolce 134, Dolce Dolcezza 212, Dolce Rosa 222, Dolce Sogno 223, Dolce Mamma 229, Dolce Excelsa 512, Dolce Bacio 641.). ولتحديد الشفاه وللحفاظ على ثبات أحمر الشفاه، جرى استعمال المحدد (The Lipliner) (Mamma 17, Rosa 16, Dolcezza 15, Bacio 18, Soft 6). كما جرى العمل على الأظافر باستعمال طلاء الأظافر (The Nail Lacquer) بلون (Bella 210) لاستحضار الأناقة واستكمال هذه الإطلالة المفعمة بالأنوثة لربيع/صيف 2016.

المنتجات المستخدمة:

البشرة:

Essential UV Cream

الوجه:

THE PRIMER

Sheer Radiance Makeup Base

THE FOUNDATION

Perfect Luminous Liquid Foundation

THE CONCEALER

Perfect Luminous Concealer

THE POWDER

Perfection Veil Pressed Powder

THE ILLUMINATOR

Glow Illuminating Powder in Luna 4

THE BLUSH

Luminous Cheek Colour in Bacio 50 – NEW

العيون:

PERFECT MONO

Cream Eye Colour in Nude 30

THE EYESHADOW

Smooth Eye Colour Quad in Smoky 105

THE EYELINER

Crayon Intense in Chocolate 10

GLAM LINER

Intense Liquid Eyeliner in Earthy Brown 2

THE MASCARA

Volumized Lashes in Black 1

THE BROW LINER

Shaping Eyebrow Pencil in Soft Brown 1 and Mocha 3

الشفاه:

DOLCE

Dolce Matte Lipstick - NEW

Dolce Nudo 124 - NEW

Miss Dolce 134 - NEW

Dolce Dolcezza 212 - NEW

Dolce Rosa 222 - NEW

Dolce Sogno 223 - NEW

Dolce Mamma 229 - NEW

Dolce Excelsa 512 - NEW

Dolce Bacio 641 - NEW

THE LIPLINER

Precision Lipliner in Mamma 17 – NEW

Precision Lipliner in Rosa 16 – NEW

Precision Lipliner in Dolcezza 15 – NEW

Precision Lipliner in Bacio 18 – NEW

Precision Lipliner in Soft 6

الأظافر:

THE NAIL LAQUER

Intense Nail Lacquer in Bella 210