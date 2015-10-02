انتحار متهم فى واقعة مقتل 3 من أسرة واحدة بالشرقية بعد علمه بضبط شركائه

أقدم أحد المتهمين فى واقعة مقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة وسرقة مشغولات ذهبية من المسكن، ومبلغ مالى قدره 20 ألف جنيه، بناحية أبو كبير، على الانتحار فور علمه بضبط الجناة الثلاثة المشتركين معه فى الحادث.

كان قد تبين قيام 4 أشخاص أحدهم تربطه علاقة مصاهرة بالمجنى عليهم بقتله هو وزوجته وشقيقتها، وتم ضبطهم وانتحر المتهم الأول.

وتلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغًا بالعثور على 3 جثث داخل منزل بدائرة مركز أبوكبيرـ منذ 15 يومًا، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثث كل من "على م ع" 73 سنة موظف بالكهرباء بالمعاش وزوجته "هانم" 55 سنة ربة منزل وشقيقتها "فوزية "52 سنة ربة منزل، وتبين من التحريات الأولية أن المجنى عليهم توفوا متأثرين بإصابتهم بعد أن قام مجهول بتسديد العديد من الطعنات لهم وأنهم السرقة وراء دافع القتل، حيث تم سرقة أشياء من المنزل.

وتبين من خلال تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الحادث كل من "محمد م ع" 30 سنة، ومقيم عزبة الشيخ التابعة لقرية السلامون مركز ههيا، و"عاطف ع م س" 37 سنة فلاح، ومقيم ذات العنوان "عمر ف ع م"، 33 سنة صاحب مزرعة دواجن ومقيم ذات العنوان، و"أحمد ع ع م"، 17 سنة سائق ومقيم ذات العنوان، وهم ليس لهم سوابق جنائية، وذلك نظرا لمرورهم بضائقة مالية، وعلمهم بثراء المجنى عليه، من خلال المتهم الثانى الذى تربطه علاقة مصاهرة به.

وتمكن فريق البحث من ضبط المتهمين الثانى والثالث والرابع، فيما انتحر المتهم الأول قبل ضبطه بساعات فور علمه بضبط باقى شركائه فى الحادث.