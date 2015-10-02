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الشرطة العراقية تتهم مليشيا حزب الله باختطاف ضابطين فى الانبار

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الشرطة العراقية تتهم مليشيا حزب الله باختطاف ضابطين فى الانبار الشرطة العراقية تتهم مليشيا حزب الله باختطاف ضابطين فى الانبار
أعلنت قيادة الشرطة العراقية فى الانبار اليوم الخميس، عن قيام مجموعة من ميليشيا حزب الله باختطاف ضابطين ومنتسب من شرطة المحافظة فى عامرية الفلوجة 26 كلم جنوب الفلوجة.

وعلى صعيد آخر أعلنت مصادر عسكرية عراقية عن مقتل 28 عنصرا من تنظيم داعش بغارة للتحالف الدولى شرق الرمادي.

وقال مصدر فى عمليات الانبار إن" طائرة حربية للتحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة نفذت غارتين جويتين فى منطقة جزيرة الخالدية 60 كلم غرب بغداد أسفرتا عن مقتل 28 من عناصر داعش وتدمير ست عجلات عسكرية".
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