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3 قتلى فى هجوم لداعش على ميناء السدرة النفطى الليبى

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3 قتلى فى هجوم لداعش على ميناء السدرة النفطى الليبى 3 قتلى فى هجوم لداعش على ميناء السدرة النفطى الليبى
ذكرت مصادر إعلامية بمدينة اجدابيا الليبية ، أن تنظيم داعش شن مساء اليوم الخميس، هجوما مباغتا على ميناء السدرة النفطى شرق البلاد ما أسفر عن مقتل ثلاثة من افراد الحراسة وإصابة آخرين .

وأفادت المصادر، Hن رتلا مسلحا كبيرا خرج من مدينة اجدابيا متوجها الى السدرة لتعزيز القوة المتواجدة بميناء السدرة ومنع تنظيم داعش من السيطرة على المنطقة ،بحسب بوابة افريقيا الاخبارية الليبية.

وتضاربت الانباء حول سيطرة تنظيم داعش على ميناء السدرة، الا أن ذات المصادر أكدت ان اشتباكات متقطعة تدور حاليا بين قوة حرس المنشآت النفطية وتنظيم داعش فى الجهة الغربية من منطقة السدرة.

ويسيطر تنظيم داعش وبشكل تام على المنطقة الساحلية الممتدة من غرب سرت بـ 50 كيلومتر حتى النوفلية 140 كيلومتر شرق سرت، اى حوالى 200 كيلومتر تقريبا من الساحل الليبي.

ويبعد ميناء السدرة النفطى 70 كيلومتر تقريبا عن اقرب منطقة يسيطر عليها تنظيم داعش من جهة الغرب وهى بلدة النوفلية حيث تتمركز قيادات التنظيم.

وشن تنظيم داعش خلال العامين الماضيين عدة هجمات على منطقة الهلال النفطي، وقتل عدد من العاملين الاجانب ونهب اليات ومعدات وقام بعمليات حرق وتخريب للحقول والشركات النفطية العاملة بالمنطقة.

يشار الى ان ليبيا يعصف بها القتال والفلتان الأمنى وتتنازع على ادارتها حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس فى أغسطس الماضي.

وتتخذ المؤقتة ومجلس النواب المعترف بهما دوليا من طبرق مقرا لهما فيما تتخذ حكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) المنتهية ولايته من طرابلس مقرا لهما.
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مصر 365

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