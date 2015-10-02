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وزير الإعلام البحرينى: لا علاقة لأى دولة بقرار سحب سفيرنا من إيران

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وزير الإعلام البحرينى: لا علاقة لأى دولة بقرار سحب سفيرنا من إيران وزير الإعلام البحرينى: لا علاقة لأى دولة بقرار سحب سفيرنا من إيران
أكد وزير الاعلام البحرينى، عيسى الحمادى، أن قرار سحب السفير البحرينى من طهران وإبلاغ السفير الإيرانى بالبحرين، بأنه شخص غير مرغوب فيه بالمملكة، هو قرار سيادى يخص النظام البحرينى ولا علاقة لأى دولة بهذا القرار كما تزعم إيران.

وأكد الوزير الحمادى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تنسيقًا يجرى الآن على أعلى مستوى بين الدول العربية ودول الخليج للرد على التدخلات الإيرانية فى البحرين وعدد من الدول العربية، خاصة أن إيران تقدم دعما فنيا ولوجستيا وماديا لإرهابيين داخل مملكة البحرين لإحداث فوضى وإشعال الفتنة الطائفية بين مواطنى المملكة.

ولفت الحمادى، إلى أن الخلايا الإرهابية التى تم كشفها الفترة السابقة عثر بحوزتها على قنابل إيرانية الصنع، فضلاً عن ايواء إيران لإرهابيين ومجرمين فارين من العدالة وتدريبهم لإحداث أعمال عنف وتخريب داخل المملكة.

وأكد وزير الإعلام البحرينى، أن هناك خطوات قادمة للرد على تلك التدخلات الإيرانية فى شئون المملكة، لكنها ستكون فى إطار العرف الدبلوماسى المعمول به بين كافة الدول.

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