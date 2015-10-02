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بدء أعمال لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين سائقى حافلات المدارس الأحد

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بدء أعمال لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين سائقى حافلات المدارس الأحد بدء أعمال لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين سائقى حافلات المدارس الأحد
يبدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى الأحد المقبل، إجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، وفقا للبروتوكول بين الصندوق ووزارات الداخلية والصحة والسكان والتربية والتعليم، للكشف المبكر على السائقين.

وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، فى تصريحات صحفية لها أمس الخميس، إن اللجنة المنوطة بالكشف على المخدرات بين السائقين داخل المدارس ستبدأ عملها الأحد المقبل، وذلك للعام الثانى على التوالى من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة وإدارة الأمن بوزارة التربية والتعليم.

وأضافت "غادة والى"، أنه سيتم عمل حملات كشف عشوائى على سائقى حافلات المدارس فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك للتأكد من عدم تعاطى السائقين للمخدرات، لافتة إلى أن إعداد الخطة جاء فى إطار توجيهات مجلس الوزراء منذ العام الماضى بضرورة تكثيف حملات الكشف على المخدرات بين سائقى حافلات المدارس، لحماية الأطفال من الحوادث.

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مصر 365