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الكنيسة الأرثوذكسية: البابا تواضروس يزور أمريكا لأول مرة منتصف أكتوبر

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الكنيسة الأرثوذكسية: البابا تواضروس يزور أمريكا لأول مرة منتصف أكتوبر الكنيسة الأرثوذكسية: البابا تواضروس يزور أمريكا لأول مرة منتصف أكتوبر
أكد القس بولس حليم المتحدث الرسمى، باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يزور الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى فى الأسبوع الثانى من أكتوبر الجارى.

وأوضح المتحدث الرسمى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البطريرك يزور خلال رحلته عددا من الكنائس القبطية فى الولايات المتحدث الأمريكية، ويلتقى عددا من المسئولين الرسميين والكنسيين هناك، مشيرًا إلى أن الرحلة رعوية لتفقد الشعب القبطى فى كنائس المهجر.

وكان البابا تواضروس، قد أكد فى تصريحات سابقة إنه يشعر بالتقصير تجاه الكنائس القبطية فى المهجر التى لم يزورها حتى الآن، لأنها تقع ضمن نطاق خدمته كبطريرك للكرازة المرقسية الممتدة لأكثر من 60 دولة حتى العالم.

الجدير بالذكر، أن البابا بدأ فى سبتمبر الماضى برنامجًا حافلًا بالزيارات الخارجية بدأها بالسويد ثم الدنمارك عاد بعدهما إلى ومنها انطلق إلى إثيوبيا فى زيارته التاريخية الأولى، ثم يسافر بعدها إلى الولايات المتحدة فى رحلة تمتد لما يقرب من الثلاثة أسابيع.

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