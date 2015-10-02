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"فى حب مصر": ليس لدينا بديل سوى الفوز فى الأربعة قطاعات

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"فى حب مصر": ليس لدينا بديل سوى الفوز فى الأربعة قطاعات "فى حب مصر": ليس لدينا بديل سوى الفوز فى الأربعة قطاعات
أعرب اللواء سامح سيف اليزل المقرر العام لقائمة "فى حب "، عن تفاؤله بمستوى القائمة على الأرض من خلال مؤتمراتها الجماهيرية، مضيفاً: "أتوقع فوز القائمة فى الأربعة قطاعات التى ننافس عليها، فضلاً عن أننا لا نملك بديلاً سوى الفوز فى تلك القطاعات، وأى خسارة فى أى قطاع ستمثل خسارة كبيرة للقائمة فى البرلمان المقبل".

وأضاف "سيف اليزل"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أول مؤتمر للقائمة فى مدينة قنا استقبله أكثر من 20 ألف مواطن أغلبهم من الشباب، لافتاً إلى أن القائمة عقدت أمس مؤتمر آخر بمنطقة إمبابة، مشيراً إلى أن هناك خطة لسلسلة مؤتمرات جماهيرية كبيرة فى مختلف محافظات المرحلة الأولى، وفق قواعد اللجنة العليا للانتخابات.

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