"الزراعة": ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية لـ4.5 مليون طن لأوروبا والخليج

وأكد رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه جارٍ الشحن والتصدير للمنتجات الزراعية للأسواق الأوربية ودول الخليج، لافتًا إلى أن جميع الشحنات المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات المصرية والمواصفات بالحقول والموانئ والنقل، وتخلو من أى أمراض، وفقاً لمعايير سلامة الأغذية، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات مشددة للرقابة على المنتجات التى يتم تصديرها إلى ما يقرب من 25 دولة، من قبل إدارة الحجر على جميع صادرات المنتجات الزراعية.
وأضاف موسى، أنه منذ بداية التصدير، جميع الشحنات تنطبق عليها الاشتراطات المصرية والمواصفات بالحقول والموانئ والنقل، ولا توجد عراقيل فى الشحن، وتخلو من أى أمراض، وفقاً لمعايير سلامة الأغذية، حيث يتم أخذ عينات من البطاطس لتحليلها من مناطق التعبئة والشحن، للتأكد من عدم وجود أى أعفان بنية، بالإضافة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية، ومنها تشديد الرقابة على جميع صادرات الموالح لدول التصدير، وفحصها خوفًا من ذبابة الفاكهة التى تؤثر بالسلب على المحاصيل.