"الزراعة": ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية لـ4.5 مليون طن لأوروبا والخليج

قال الدكتور سعد موسى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن آخر تقرير صادر بشأن صادرات المنتجات الزراعية لدول أوروبا والخليج، يوضح ارتفاع صادرتنا من المنتجات الزراعية لـ4 ملايين و544 ألف طن، منها البطاطس 633 ألف طن، واحتلت المرتبة الأولى فى التصدير روسيا، بالإضافة إلى تصدير مليون و392 ألف طن موالح، وتصدير 939 ألف طن خضار، ومليون و282 فاكهة، والفرولة 38 ألف طن، والعنب 88 ألفًا و500 طن، والبصل 172 ألف طن، منها تصدير 18 ألف طن بصل إلى الهند خلال شهر ونصف الشهر.

وأكد رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه جارٍ الشحن والتصدير للمنتجات الزراعية للأسواق الأوربية ودول الخليج، لافتًا إلى أن جميع الشحنات المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات المصرية والمواصفات بالحقول والموانئ والنقل، وتخلو من أى أمراض، وفقاً لمعايير سلامة الأغذية، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات مشددة للرقابة على المنتجات التى يتم تصديرها إلى ما يقرب من 25 دولة، من قبل إدارة الحجر على جميع صادرات المنتجات الزراعية.

وأضاف موسى، أنه منذ بداية التصدير، جميع الشحنات تنطبق عليها الاشتراطات المصرية والمواصفات بالحقول والموانئ والنقل، ولا توجد عراقيل فى الشحن، وتخلو من أى أمراض، وفقاً لمعايير سلامة الأغذية، حيث يتم أخذ عينات من البطاطس لتحليلها من مناطق التعبئة والشحن، للتأكد من عدم وجود أى أعفان بنية، بالإضافة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية، ومنها تشديد الرقابة على جميع صادرات الموالح لدول التصدير، وفحصها خوفًا من ذبابة الفاكهة التى تؤثر بالسلب على المحاصيل.