عصام حجى: التعليم وخلق مجتمع يقبل لغة الحوار ضمانة القضاء على الإرهاب

قال الدكتور عصام حجى، العالم المصرى بوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، والمستشار العلمى للرئيس السابق، إنه يجب زرع داخل الأسرة ثقافة الاستماع من أجل مستقبل أفضل لشباب الغد، مشيراً إلى أن القضاء على الإرهاب يتمثل فى القضاء على الجهل وانتشار التعليم والعدالة وخلق مجتمع يقبل لغة الحوار والفهم.

وتابع :" الجهل هو الدعاية الأولى للإرهاب ومن الطفيليات التى يتعذى عليها".

وأضاف "حجى" خلال لقاء له ببرنامج "ممكن" الذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان عبر فضائية "cbc"من ولاية ألاسكا الأمريكية، أن اكتشاف المياه على كوكب المريخ يؤكد أنها ليست حكراً على كوكب الأرض، مشيراً إلى وجود عدد من العلماء المصريين لا بأس به يعملون على اكتشاف المياه فى المريخ، وتابع :" يوجد علماء مصريون كثر فى مجال الفضاء فى الجامعات الأمريكية واليابانية ودول الخليج ومختلف دول العالم لا يحبون الظهور الإعلامى".