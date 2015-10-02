حزب النور ينشر دعاية قائمته بالإسكندرية بدون صور لتجنب نشر صور المرشحات

انتشرت لافتات قائمة حزب النور بالإسكندرية تضمنت أسماء المرشحين فقط بدون صور، وهو الأسلوب الذى فضله حزب النور لتفادى أزمة نشر الصور التى من ضمنها نساء ومنتقبات بالقائمة.

وانتشرت لافتات لمرشحى الفردى بحزب النور بجميع دوائر الإسكندرية وعددهم 13 مرشحا، ومن أبرز الدوائر التى يراهن عليها الحزب بالإسكندرية هى المنتزة أول والرمل والعامرية .

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