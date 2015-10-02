"المؤتمر": البرلمان القادم يتحمل مسئولية تحويل مواد الدستور لتشريعات وقوانين

قال الدكتور محمد لاشين مساعد رئيس حزب المؤتمر ومرشح الحزب بدائرة قويسنا، أن المرحلة الحالية تستوجب اتحاد القوى السياسية والاصطفاف الشعبى لتوحيد الرؤى، من أجل تجاوز هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، مؤكدا رفض الشعب المصرى لفكر تنظيم الإخوان، وعدم قبوله لعودة أى وجه من وجوه التنظيم للمشهد السياسى والبرلمانى.

وأضاف "لاشين"، فى تصريحات صحفية، أن البرلمان القادم يتحمل مسئولية هى الأهم، وهى تفعيل مواد الدستور وتحويلها إلى تشريعات وقوانين، وإحلال العدالة الاجتماعية بين كل المواطنين.

وأضاف مساعد رئيس حزب المؤتمر، أن برنامج الحزب الانتخابى يركز على الاهتمام بقضايا المرأة المصرية، وخاصة المرأة المعيلة، وتطوير منظومتى الصحة والتعليم، والاهتمام بشريحة العمال والفلاحين والفقراء والمهمشين ووضع تشريعات وقوانين منصفة لهما، وهذا ما ستعمل من أجله الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، فعلاً وقولاً وليس شعارات .