نقابة محامين القاهرة: إزالة الأقفاص من محاكم الجنح اعتداء على سلطة القاضى

انتقدت نقابة المحامين بالقاهرة قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند بإزالة الأقفاص الحديدية من محاكم الجنح.

وقال محمد عثمان، نقيب المحامين بالقاهرة، لـ"اليوم السابع" إن هذا القرار فيه اعتداء على سلطة القاضى التقديرية، لأن هذه المسألة الخاصة بوضع المتهمين فى الأقفاص الحديدية بقضايا الجنح، هى سلطة تقديرية لهيئة المحكمة، وهذا القرار يسلب من هيئة المحكمة سلطتها التقديرية.

وأضاف "عثمان" أن بعض قضايا الجنح يكون المتهمون فيها شديدى الخطورة ومن المسجلين خطر والبلطجية ووضعه خارج القفص أمر غير صحيح، ويمكن أن يطبق هذا القرار على القضايا المالية والقضايا العادية الخاصة بالشيكات على سبيل المثال، ولكن يعود الأمر إلى السلطة التقديرية للمحكمة.