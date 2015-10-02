مصادر:عدم البدء بفرز أوراق المتقدمين لـ30 ألف وحدة أعلن عنها منذ شهر ونصف

كشفت مصادر مطلعة عن مفاجأة، حيث أكدت أنه لم يتم حتى الآن البدء فى فرز أوراق المتقدمين لـ30 ألف وحدة، التى أعلنت عنها الوزارة الشهر قبل الماضى، وذلك فى نحو 10 مدن جديدة، وتقدم لها نحو 174 مواطنًا، رغم إعلان وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، أنه تم تطبيق دورة جديدة لتسليم الوحدات السكنية بحيث لا تتخطى الـ11 شهرًا، ومر حتى الآن شهر ونصف من تاريخ الإعلان ولم يحدث شيئًا.

وأضافت المصادر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه رغم إرسال أوراق المتقدمين لجهاز التعبئة والإحصاء، إلا أنه لم يتم البدء فى الأوراق حتى الآن.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المتوقع أن يكون من أسباب عدم البدء فى الفرز حتى الآن؛ هو عدم اكتمال توصيل المرافق لبعض الوحدات السكنية فى بعض المدن، وفى مقدمتها مدينة 6 أكتوبر.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن طرح 30 ألف وحدة سكنية فى 10 مدن جديدة فى ثلاث إعلانات متتالية، وذلك الشهر قبل الماضى، وجاء على رأس هذه المدن مدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة وبدر والسادات "محافظة المنوفية"، وبرج العرب الجديدة "الإسكندرية"، سوهاج الجديدة "محافظة سوهاج"، بنى سويف الجديدة "محافظة بنى سويف"، قنا الجديدة "محافظة قنا"، طيبة الجديدة "الأقصر"، أسوان الجديدة "أسوان".

وكان الوزير قد أكد أنه تم تطبيق دورة جديدة لتسليم الوحدات السكنية التى تعلن عنها الوزارة فى مدة لا تتخطى الـ11 شهرًا من تاريخ الإعلان عن الطرح، وحتى الآن مر أكثر من شهر ونصف ولم يتم بدء الفرز.