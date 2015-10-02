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تشكيل في الجول - طارق السيد يفضل باسم مع أحمد فتحي

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تشكيل في الجول - طارق السيد يفضل باسم مع أحمد فتحي تشكيل في الجول - طارق السيد يفضل باسم مع أحمد فتحي

يرى طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب السابق أن على فتحي مبروك المدير الفني للأهلي الدفع بباسم علي في مركز الظهير الأيمن أمام أورلاندو في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

ويستضيف الأهلي على ملعب السويس فريق أورلاندو الجنوب إفريقي في مباراة التعويض بعد أن خسر ذهابا بهدف نظيف.

وسأل FilGoal.com طارق السيد عن التشكيل الأنسب للأهلي أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وأجاب طارق السيد "إكرامي بالطبع في حراسة المرمى أمامه باسم علي بدلا من فتحي في مركز الظهير الأيمن بسبب أفضلية الأول هجوميا ومهاريا وكذلك حسين السيد بدلا من صبري رحيل لنفس السبب مع سعد سمير ومحمد نجيب".

وأضاف "في الوسط سيلعب فتحي وعاشور، لو كان غالي متواجدا كان من الأفضل الدفع به في وسط الملعب، ثم رباعي هجومي مكون من مؤمن زكريا ورمضان صبحي وأنطوي وإيفونا".

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