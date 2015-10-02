حظك اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2015

حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 2 أكتوبر 2015
>دائمًا ما تفتش امرأة برج الحمل عن رجل مختلف فى هذا العالم ليكون رجلا مختلفا لامرأة مختلفة، وإذا لم تجده ستظل تبحث عنه كثيرًا ولا تمل من ذلك فالحياة لديها كمقطوعة موسيقية هادئة تعيشها بالحب وللحب.
حظك اليوم برج الثور يوم الجمعة 2 أكتوبر 2015
>هذه المرأة تمتلك صفات إيجابية كثيرة تجعلها مطمعًا للرجال للارتباط بها فكثير من الرجال الذين يعلمون خصالها الطيبة يبحثون وعنها ويفتشون فى دفاترهم عنها، ولكن إذا ما قابلتها أشعرها بالحب لأنها سيدة ذات أنوثة طاغية.
حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 2 أكتوبر 2015
>مولودة برج الجوزاء تمتلك مشاعر جياشة قوية إلى للرجل الذى قررت الارتباط به فقط وتشعر معه بالأمان وأنه رجل العمر بالنسبة لها
حظك اليوم برج السرطان يوم الجمعة 2 أكتوبر 2015
>امرأة برج السرطان سوف تحتار فى أمرها هى قاسية أم حنونة أم عاطفية أو مادية وعليك بمعرفة الحالة التى ترتاح معها وتحاول أن تقومها فيها، وهناك شك فى نجاحك هذا أنه القمر.
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 2 أكتوبر 2015
> هذه المرأة تعشق المظاهر، ولذلك تختار الرجل الثرى صاحب الجاه والمال، وهى سيدة اجتماعية تجذب من يجلس معها بحديثها الممتع والشيق وشياكتها المعهودة.
حظك اليوم برج العذراء يوم الجمعة 2 أكتوبر 2015
>مولودة برج العذراء لا شك فى أنها رمز للحياء والخجل ولا يمكن أن تضبط منهن واحدة تعمل عمل غير لائق اجتماعيًا ولا أخلاقيًا، هى باستطاعتها أن تبث السعادة فى المكان الذى تحبه وتنتمى إليه وهى تسعى للحب الحقيقى حتى تتوجه بالزواج، بالرغم من أن الزواج ليس من أحلامها.
حظك اليوم برج الميزان يوم الجمعة 2 أكتوبر 2015
>تتمتع امرأة برج الميزان برجاحة عقلها وقوة إرادتها وشخصية سوية تجعلها تسير بنظام وتصل غالبا للنجاح العملى والاجتماعى، إلا أنها لا تطغى على شخصية زوجها ولا تحاول أن تتقدمه أو تمحى وجوده بالرغم من أنها كثيرًا ما تبت فى أمور مهمة للأسرة وقراراتها تكون أكثر واقعية وأصح فى النهاية.
حظك اليوم برج العقرب يوم الجمعة 2 أكتوبر 2015
>مولودة برج العقرب عملية تفكر بالمنطق والرومانسية لا مكان لها فى دستور حياتها عيناها تتكلم كثيرًا قبل لسانها فإذا حاولت معرفة ما بداخلها انظر إلى عينيها، ووقت أن تفوز بقلبها فستكون ملكًا متوجًا على عرش قلبها وحياتها.
حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 2 أكتوبر 2015
>مولودة برج القوس محظوظة امرأة برج القوس يحالفها الحظ فى أغلب نواحى حياتها وهى تعد من الجميلات بقوامها الممشوق ورأسها الكبير والمستدير وجبينا العريض الذى ينم عن الذكاء وسرعة البديهة ووجهها بيضاوى يميل إلى الطول قليلاً، صراحتها قد تؤرقك وإذا سألتها عن شىء فأنها تحكى بالتفاصيل المملة حتى أنك تخشى فى مناقشتها فى مشاعرها تجاهك حتى لا تصدم بواقع قد يطيح بأحلامك فهى كثيرًا ما تخلط بين الصداقة والحب.
حظك اليوم برج الجدى الجمعة 2 أكتوبر 2015
>مولودة برج الجدى عملية جدًا فى تعاملاتها مع الرجال وتجدها تتعامل فى العمل مثل الرجال تمامًا، لكنها تعرف أن تتعام لمعهم بصورة جيدة، ولكن هذه السيدة تحتاج إلى الحب الصادق والتشجيع وستجدها الطف الكائنات.
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 2 أكتوبر 2015
>امرأة برج الحوت عندما تقع فى الحب تجدها عاشقة ورومانسية، وتلهم من تحبه الخيال والوجد لكى يتعامل معها بنفس هذا الدلال والوجد، ولكنها قد تهرب وتنزوى إذا ما شعرت أن الحب يضيف لها الحياة التى تطلبها.
حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 2 أكتوبر 2015
>هذه المرأة معروفة بدلالها وأنوثتها الطاغية، شريكها يعاملها كقطة مدللة، ولهذا تعتمد على الرجل فى حياتها أن يسير لها كل الأمور تحمله المسئولية كلها وتطلبها منه ولكن بدلال وأنوثة، فالرجل فى نظرها خلق ليحميها.