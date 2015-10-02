وايت نايتس يعلنون التواجد بمران الجمعة.. والزمالك يلغى حضور الجماهير

قرر نادي الزمالك إلغاء قرار حضور جماهير الفريق مران يوم الجمعة لمؤازرة الفريق قبل موقعة النجم الساحلي.

الزمالك يستعد لمواجهة النجم الساحلي مساء السبت في إطار إياب نصف نهائي الكونفدرالية والهدف تعويض خسارة الذهاب 5-1.

وكان من المقرر حضور جماهير نادي الزمالك مران يوم الجمعة بعدما أعلن الزمالك ذلك بعد موافقة البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق.

وأعلنت مجموعة أولتراس وايت نايتس تواجدها في مران الجمعة لأجل مؤازرة الفريق في بيان تم نشره على الصفحة الرسمية للمجموعة.

ولكن للمحافظة على تركيز الفريق وبطلب من فيريرا نفسه حسبما أعلن النادي في بيان رسمي له تقرر إلغاء الحضور الجماهيري.

وناشد نادي الزمالك جماهير الفريق عدم حضور المران حفاظا على استقرار الفريق ولزيادة تركيز اللاعبين.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق أربع أهداف مقابل لاشيء لتعويض خسارة الذهاب ضد النجم الساحلي والتأهل لنهائي كأس الكونفدرالية.